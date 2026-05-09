Группа «Любэ» выпустила новую патриотическую песню «Жди меня» ко Дню Победы

Группа «Любэ» выпустила новую песню «Жди меня», приуроченную ко Дню Победы. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе коллектива. Композицию можно послушать по ссылке и на всех открытых музыкальных площадках.

Автором музыки и слов стал народный артист России Игорь Матвиенко.

Народный артист России, лидер группы Николай Расторгуев ранее рассказывал в беседе с 5-tv.ru, что «Любэ» давно не выпускала новых песен, особенно посвященных теме Победы. По его словам, приближение 9 Мая стало причиной для записи новой композиции.

Фото: пресс-служба группы «Любэ»

Главной темой трека стала историческая память. Расторгуев пояснял, что песни о Великой Отечественной войне всегда связаны с уважением к отцам, дедам и прадедам, которые прошли через тяжелые испытания, защищали Родину и отдали силы, молодость и жизни ради будущих поколений.

Музыкант отметил, что новая композиция обращена не только к прошлому, но и к нынешним дням, у которых есть и свои герои, самоотверженно защищающие Родину. По его словам, в стране много семей, которые ждут возвращения родных, участвующих в специальной военной операции. Именно им также адресована песня. В ней заложены слова поддержки, надежды и пожелания скорого возвращения домой.

При этом Расторгуев подчеркивал, что в тексте нет прямой привязки к конкретным военным событиям. Композиция стала более широким посланием о том, как важно, чтобы человека ждали дома, желали ему здоровья и верили в его возвращение.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Расторгуев рассказывал о силе ожидания. По словам артиста, именно родные и близкие, которые ждут дома, помогают человеку чувствовать связь с семьей и сохранять надежду даже в самых сложных обстоятельствах.

