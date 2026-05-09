Группа «Любэ» выпустила новую патриотическую песню «Жди меня» ко Дню Победы

Композиция обращена не только к прошлому, но и к нынешним дням, у которых есть свои герои, самоотверженно защищающие Родину.
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Группа «Любэ» выпустила новую песню «Жди меня», приуроченную ко Дню Победы. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе коллектива. Композицию можно послушать по ссылке и на всех открытых музыкальных площадках.
Автором музыки и слов стал народный артист России Игорь Матвиенко.
Народный артист России, лидер группы Николай Расторгуев ранее рассказывал в беседе с 5-tv.ru, что «Любэ» давно не выпускала новых песен, особенно посвященных теме Победы. По его словам, приближение 9 Мая стало причиной для записи новой композиции.
Главной темой трека стала историческая память. Расторгуев пояснял, что песни о Великой Отечественной войне всегда связаны с уважением к отцам, дедам и прадедам, которые прошли через тяжелые испытания, защищали Родину и отдали силы, молодость и жизни ради будущих поколений.
Музыкант отметил, что новая композиция обращена не только к прошлому, но и к нынешним дням, у которых есть и свои герои, самоотверженно защищающие Родину. По его словам, в стране много семей, которые ждут возвращения родных, участвующих в специальной военной операции. Именно им также адресована песня. В ней заложены слова поддержки, надежды и пожелания скорого возвращения домой.
При этом Расторгуев подчеркивал, что в тексте нет прямой привязки к конкретным военным событиям. Композиция стала более широким посланием о том, как важно, чтобы человека ждали дома, желали ему здоровья и верили в его возвращение.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, Расторгуев рассказывал о силе ожидания. По словам артиста, именно родные и близкие, которые ждут дома, помогают человеку чувствовать связь с семьей и сохранять надежду даже в самых сложных обстоятельствах.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Роберт Фицо: Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии
- 9 мая
- «Огромная гордость»: Фадеев рассказал о своем дедушке-участнике ВОВ
- 9 мая
- Композитор Александра Пахмутова приняла участие в Параде Победы в Волгограде
- 9 мая
- От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы
- 9 мая
- «Должны протянуть ниточку через года»: Герой РФ Болилия о 9 Мая
- 9 мая
- В Абхазии прошел Парад Победы с военной техникой и авиацией
- 9 мая
- «С детства помню это чувство…» — Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы
- 9 мая
- «Вылечил коней Жукова»: Вадим Самойлов про воевавшего деда
- 9 мая
- Правнучка знаменитой Тани Савичевой посетила парад Победы в Санкт-Петербурге
- 9 мая
- Школьник после Парада Победы в Петербурге спел «Ленинградские мальчишки»
Читайте также
87%
Нашли ошибку?