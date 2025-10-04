Спасатели начали эвакуацию туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке

Спасатели и медики эвакуируют туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке. Об этом 5-tv.ru сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

К месту происшествия также выдвинулась наземная группировка по спасению на технике высокой проходимости.

Срогласно предварительной информации, на Камчатке три человека сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан. Туристы не могли продолжить маршрут. Одному из пострадавших удалось позвонить спасателям и попросить о помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что альпинист из Аляски — 23-летний Бэлин Миллер — погиб при восхождении на скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Об этом сообщило издание People. Поднимая снаряжение, мужчина спустился по веревке, которая оказалась короче необходимой, и соскользнул.

Служба национальных парков подтвердила гибель альпиниста и добавила, что экстренные службы среагировали незамедлительно.

