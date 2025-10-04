Спасатели начали эвакуацию туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке

|
Айшат Татаева
К месту происшествия также выдвинулась наземная группировка по спасению на технике высокой проходимости.

Спасатели и медики эвакуируют туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке. Об этом 5-tv.ru сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Срогласно предварительной информации, на Камчатке три человека сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан. Туристы не могли продолжить маршрут. Одному из пострадавших удалось позвонить спасателям и попросить о помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что альпинист из Аляски — 23-летний Бэлин Миллер — погиб при восхождении на скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Об этом сообщило издание People. Поднимая снаряжение, мужчина спустился по веревке, которая оказалась короче необходимой, и соскользнул.

Служба национальных парков подтвердила гибель альпиниста и добавила, что экстренные службы среагировали незамедлительно.

