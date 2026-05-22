Тело одного погибшего извлекли из-под завалов общежития в Старобельске

Тело одного погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося общежития колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России.

Здание общежития и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета получили повреждения в результате удара беспилотника ВСУ.

В момент атаки в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Что известно о пострадавших

По словам Пасечника, ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов троих человек. Их передали медикам. По данным ТАСС, под разрушенными конструкциями могли оставаться более десяти человек.

После обнаружения тела погибшего спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться внутри разрушенного здания.

Что произошло в Старобельске

Ночная атака украинских боевиков пришлась по территории колледжа и его общежития. Помимо образовательного учреждения, в городе повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых домов пострадал мужчина.

На месте происшествия работают экстренные службы, медики и психологи. Следователи фиксируют последствия удара и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

