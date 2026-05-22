Тело одного погибшего извлекли из-под завалов общежития в Старобельске
В момент атаки беспилотника ВСУ в здания находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Фото: МЧС России
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Тело одного погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося общежития колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России.
Здание общежития и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета получили повреждения в результате удара беспилотника ВСУ.
В момент атаки в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Что известно о пострадавших
По словам Пасечника, ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов троих человек. Их передали медикам. По данным ТАСС, под разрушенными конструкциями могли оставаться более десяти человек.
После обнаружения тела погибшего спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться внутри разрушенного здания.
Что произошло в Старобельске
Ночная атака украинских боевиков пришлась по территории колледжа и его общежития. Помимо образовательного учреждения, в городе повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых домов пострадал мужчина.
На месте происшествия работают экстренные службы, медики и психологи. Следователи фиксируют последствия удара и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?