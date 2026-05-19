На Байкале перевернулся катер с пассажирами
Несколько человек до сих пор не найдены.
Фото: МАХ/Прокуратура Республики Бурятия/id323059932_gos
На Байкале в Бурятии произошло серьезное происшествие с пассажирским катером. Судно перевернулось в районе скалы Черепаха, после чего часть людей оказалась в воде.
По предварительным данным, на борту находились 14 человек. Большинство пассажиров удалось вытащить из воды — спасены десять человек, среди них есть 14-летний подросток. Один из пострадавших был доставлен в больницу.
Еще четырех человек продолжают искать. Поисково-спасательная операция идет на воде и у берега.
Известно, что инцидент произошел примерно в 30 километрах от побережья. К месту аварии направили дополнительные силы, включая водолазов МЧС.
Сейчас на месте работают около 30 спасателей и более десяти единиц техники. Само судно уже подтянули к берегу.
После происшествия проверку начала прокуратура Прибайкальского района. Специалистам предстоит установить точные причины ЧП и обстоятельства, при которых катер перевернулся.
