На Байкале перевернулся катер с пассажирами

Несколько человек до сих пор не найдены.

Фото: МАХ/Прокуратура Республики Бурятия/id323059932_gos

На Байкале в Бурятии произошло серьезное происшествие с пассажирским катером. Судно перевернулось в районе скалы Черепаха, после чего часть людей оказалась в воде.

По предварительным данным, на борту находились 14 человек. Большинство пассажиров удалось вытащить из воды — спасены десять человек, среди них есть 14-летний подросток. Один из пострадавших был доставлен в больницу.

Еще четырех человек продолжают искать. Поисково-спасательная операция идет на воде и у берега.

Известно, что инцидент произошел примерно в 30 километрах от побережья. К месту аварии направили дополнительные силы, включая водолазов МЧС.

Сейчас на месте работают около 30 спасателей и более десяти единиц техники. Само судно уже подтянули к берегу.

После происшествия проверку начала прокуратура Прибайкальского района. Специалистам предстоит установить точные причины ЧП и обстоятельства, при которых катер перевернулся.

