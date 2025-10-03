При попытке покорить легендарную скалу Эль-Капитан в США погиб 23-летний альпинист

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Это третья трагическая смерть в национальном парке Йосемити за прошедшее лето.

Безопасно ли взбираться по скале Эль-Капитан

Фото: www.globallookpress.com/Carsten Leuzinger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: Погиб 23-летний альпинист при попытке покорить вершину в США

Альпинист из Аляски — 23-летний Бэлин Миллер — погиб при попытке покорить легендарную скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Об этом сообщает издание People.

«С тяжелым сердцем я вынуждена сообщить, что мой невероятный сын Балин Миллер погиб сегодня во время восхождения. Мое сердце разбито вдребезги… Сегодня гора забрала моего Балина — я никогда не оправлюсь», — написала его мать в социальной сети.

Согласно предварительной информации, Миллер спускался по маршруту высотой 730 метров. Поднимая снаряжение, он спустился по веревке, которая оказалась короче необходимой, и соскользнул с ее конца.

Служба национальных парков подтвердила гибель спортсмена и заявила, что смотрители и экстренные службы среагировали незамедлительно.

Это уже третья трагическая смерть в Йосемити этим летом: ранее 18-летний скалолаз из Техаса погиб из-за отсутствия страховки, а 19-летнюю девушку в августе убила ветка дерева во время прогулки.

Эль-Капитан, возвышающийся более чем на 900 метров над дном долины, считается одной из самых сложных вершин мира для альпинистов и требует многолетней подготовки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
«Украина перестала быть той страной, которую я любила»: Повалий о причинах переезда в РФ
16:09
Гражданин РФ задержан в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США
16:01
Мерц раскритиковал идею о финансировании «стены дронов» из фондов Евросоюза
15:51
Жительница Белгородской области погибла после удара дрона ВСУ
15:40
«Это мудрость тела»: как Сати Казанова снимает стресс
15:28
При попытке покорить легендарную скалу Эль-Капитан в США погиб 23-летний альпинист

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео