Партия «Грузинская мечта» победила на выборах во всех муниципалитетах страны

В Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления. По итогам голосования правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу во всех 64 муниципалитетах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, после обработки 98,1% бюллетеней партия набрала 70,1% голосов в Тбилиси. В целом по стране, после подсчета 72% голосов, ее поддержали 80,7% избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в выборах участвовали 12 политических партий, однако часть оппозиции бойкотировала голосование. В Тбилиси за пост мэра боролись девять кандидатов, включая действующего градоначальника и представителя «Грузинской мечты» Каху Каладзе, занимающего эту должность с 2017 года.

Результаты других партий распределились следующим образом: «Сильная Грузия — Лело» — 7,1%, «Гирчи» — 6,8%, «Консервативная Грузия» — 3%.

