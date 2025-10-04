«Грузинская мечта» победила на выборах во всех муниципалитетах страны

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

После обработки 98,1% бюллетеней партия набрала 70,1% голосов в Тбилиси.

Какая партия победила на выборах в Грузии

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Партия «Грузинская мечта» победила на выборах во всех муниципалитетах страны

В Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления. По итогам голосования правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу во всех 64 муниципалитетах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, после обработки 98,1% бюллетеней партия набрала 70,1% голосов в Тбилиси. В целом по стране, после подсчета 72% голосов, ее поддержали 80,7% избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в выборах участвовали 12 политических партий, однако часть оппозиции бойкотировала голосование. В Тбилиси за пост мэра боролись девять кандидатов, включая действующего градоначальника и представителя «Грузинской мечты» Каху Каладзе, занимающего эту должность с 2017 года.

Результаты других партий распределились следующим образом: «Сильная Грузия — Лело» — 7,1%, «Гирчи» — 6,8%, «Консервативная Грузия» — 3%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:44
В Газе за сутки погибли 66 человек в результате атак Израиля
21:26
«Грузинская мечта» победила на выборах во всех муниципалитетах страны
21:08
Силы ПВО уничтожили над Россией 11 беспилотников за три часа
20:52
«Ставки сделаны»: Трамп призвал ХАМАС не медлить с освобождением заложников
20:38
Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,5%
20:26
Орбан пригрозил ЕС судом из-за попыток лишить Венгрию права вето

Сейчас читают

Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС
«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео