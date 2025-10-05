Мышечный культ и короткие стрижки: в США начали лепить новых спартанцев

В США намерены кардинально изменить имидж американской армии

То, что затеял президент США Дональд Трамп в американской армии вместе с главой Пентагона, можно сравнить ни много ни мало с петровскими реформами. По крайней мере, бороды рубить будут с не меньшей яростью, как и на Руси в начале XVIII века.

О чем речь? Во вторник почти 900 американских генералов и адмиралов с баз по всему свету собрали на экстренное совещание, которое больше походило на телешоу или анонс конкурса «Мистер Олимпия», и объявили, что дальше так продолжаться не может и пора все в армии менять.

Казалось, глава Пентагона сам вот-вот покажет, каким должен быть настоящий вояка, он действительно в хорошей спортивной форме. Но нет, обошлось.

На самом деле, это было логично, после того как Хегсет переименовал Пентагон из министерства обороны в министерство войны, если дословно, то надо было поменять и личный состав.

Это держать оборону может кто угодно, а воевать должны эталонные боевые юниты. Показалось, что глава Пентагона слишком впечатлился фильмом «300 спартанцев».

Главная практическая новость: из всех хотят сделать таких. Главная политическая — действительно всех хотят подвести под одну гребенку. В данном случае «под одну гребенку» буквально: стрижки в армии, равно как маникюр и татуировки, хотят привести к единообразию.

Ничему не стандартному в американской армии больше не будет места — чисто выбритые лица и короткие стрижки становятся новой нормой. Отмена всех этих программ по инклюзивности, разнообразию, «месяцев идентичности» и фокуса на климате. Это как будто хулиганов-старшеклассников пустить в младшую школу. Примерно так будет выглядеть чистка в армии.

Причем, невзирая даже на расу, что для Америки уже сенсационно, религию или пол, для всех будут единые стандарты физподготовки с необходимостью дважды в год сдавать нормативы. Всем — от рядового до генерала.

«Не нравится — не держим» — вот новый лозунг Пентагона.

И ситуация на самом деле близкая к критической. Что, если ближайшие тесты завалит половина армии? Кто служить будет? Быстро набрать форму можно либо не вылезая из спортзала, либо на стероидах.

Внешне — да, такие воины могут выглядеть солидно. Но что по сути? Впрочем, пока все эти реформы на паузе, в правительстве очередной шатдаун — закончились деньги, в том числе и на прекрасную американскую армию будущего.

«Бумажный тигр»

А сейчас-то что у США, недоармия, что ли? А если так, то чего они других критикуют?

Дональд Трамп тут отметился дважды, сравнив нашу страну и нашу армию с «бумажным тигром». Сравнение неприятное, конечно, вот только кого описывал Трамп? Нашу армию или все-таки свою? Выступая на «Валдае», Владимир Путин, как защитник тигров, не мог пропустить такой вопрос:

«Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр — что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет? Но бог с ним. Нам самое главное быть уверенными в себе, а мы в себе уверены. Вот он сказал своему собеседнику: это же бумажный тигр. А дальше, может, что следовать? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. А там все происходит по-другому», — сказал российский лидер.

