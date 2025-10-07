Рэпер P. Diddy обратился к президенту США Дональду Трампу

Американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом заявил сам американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме, сообщает TMZ.

При этом Дорнальд Трамп отказался раскрывать прессе детали общения со скандальным музыкантом. Также глава Белого дома не уточнил, намерен ли удовлетворить просьбу Комбса.

Суд над P. Diddy состоялся 3 октября. Его приговорили к 50 месяцев тюрьмы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Оглашение приговора прошло в федеральном суде Манхэттена. В колонии некогда популярный артист должен провести четыре года и два месяца.

Примечательно то, что P. Diddy получил срок меньше, чем запрашивал для него прокурор по делу. Тот требовал 11 лет тюрьмы, а также штраф в размере 500 тысяч долларов. На суде Шон Комбс полностью признал свою вину. Помимо этого, он попросил о милости ради своих детей.

