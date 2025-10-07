Осенняя выпечка: какие яблоки выбрать для идеальной шарлотки

Дарья Корзина
Определенные сорта этого фрукта отличаются плотной структурой, выраженным вкусом и сочностью, благодаря чему хорошо сохраняют форму при термической обработке.

Какие яблоки выбрать для шарлотки и пирогов

Фото: 5-tv.ru

Диетолог Никитина: для выпечки лучше выбирать сочные яблоки поздних сортов

Шарлотка и обычные пироги с яблоками — традиционные осенние блюда. Однако, чтобы выпечка получилась действительно вкусной, важно правильно выбрать сорт яблок. О том, какие плоды лучше подходят для десертов, URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

Какие сорта яблок подходят для пирогов и шарлотки

По словам эксперта, для выпечки чаще используют поздние сорта — «антоновку», «грэнни смит», «голден делишес», «фуджи», «спартан» и «апорт». Эти яблоки отличаются плотной структурой, выраженным вкусом и сочностью, благодаря чему хорошо сохраняют форму при термической обработке.

«Летние сорта, как правило, мягкие и не подходят для длительного хранения. Поэтому россияне чаще используют сорта более позднего сбора», — пояснила Никитина.

Как готовить яблоки, чтобы сохранить витамины

Яблоки полезны как в свежем, так и в приготовленном виде. Их запекают, сушат, мочат, используют для приготовления пастилы, мармелада и варенья. Сушеные или замороженные яблоки — отличная альтернатива сладким перекусам.

«Часто готовят яблочное варенье. Однако из-за высокого содержания сахара в самих плодах рекомендуется употреблять его в умеренных количествах. А вообще при приготовлении варенья можно обойтись без сахара», — отметила диетолог.

Чем полезны яблоки

Никитина подчеркнула, что яблоки — источник витаминов С, К и группы В, необходимых для иммунной системы, кроветворения и здоровья костей. Кроме того, они богаты клетчаткой, которая нормализует пищеварение и способствует выведению токсинов.

«Клетчатка в яблоках играет огромную роль в пищеварении. Она стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует моторику кишечника и помогает в устранении запоров. Поэтому яблоки рекомендуют есть детям и людям с малоподвижным образом жизни», — пояснила специалист.

Флавоноиды и полифенолы, содержащиеся в плодах, защищают клетки от старения, благодаря чему яблоки часто называют «фруктом молодости».

Кому можно и нельзя яблоки

По словам эксперта, яблоки полезны людям всех возрастов. Их вводят в детский рацион уже с семи-восьми месяцев, предпочтительно в запеченном виде — так они легче усваиваются и не раздражают желудок.

У взрослых и пожилых людей яблоки способствуют укреплению иммунитета, поддержанию нормальной работы пищеварения и служат легким диетическим перекусом. По словам эксперта, регулярное употребление двух яблок в день помогает покрыть суточную потребность организма в витаминах, минералах и пищевых волокнах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провести полноценный детокс организма после лета.

