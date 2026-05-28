На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Василисы

ПОЖЕРТВОВАТЬ

В клинике Петербурга сейчас борется за жизнь четырехлетней Василисы из Карелии. Все начиналось как обычная простуда. Но диагноз врачей оказался гораздо страшнее. Раковые клетки, которые поселились в крови ребёнка каждый день отнимают силы. Но родители и сама девочка не теряют надежды.

Василиса стойко переносит все процедуры. А еще лечит своих соседей по палате и мечтает стать врачом. Как мы с вами можем в этом помочь — расскажет корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Почти каждый день четырехлетняя Василиса примеряет на себя роль знахаря. Из подручных ингредиентов варит зелья пациентам и сотрудникам больницы. А еще и самой нужно ходить на процедуры. С собой она всегда берет плюшевого друга Потапыча, который помогает не бояться уколов и капельниц.

В 2024 году Василиса заболела. Симптомы были очень похожи на простуду. Но ребенок угасал на глазах.

«У нас была температура. Мы восприняли это как обычную простуду. Температура поднималась до 40, и она не сбивалась. Или сбивалась на час-полтора», – вспоминает Мария Кускова, мама Василисы.

Долгое время врачи не понимали, от чего нужно лечить девочку. Тем временем скрытая в костном мозге болезнь прогрессировала. Позже поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз – заболевание крови, которое постепенно разрушает иммунную систему.

«Нас на скорой с детской республиканской больницы отправили во взрослую, в гематологию. И там уже подтвердилось на следующий день – 94 и 6 процентов бластов в костном мозге. Ребенок ходить уже не мог», – рассказывает Мария Кускова.

Василисе назначили курс химиотерапии. Казалось, болезнь отступила. Малышка вновь расцвела. Но в марте этого года плановый анализ показал рецидив.

И тогда лечение началось по второму кругу. Но безрезультатно — раковые клетки перестали реагировать на препараты.

«На данный момент состояние Василисы стабильно. Это большая заслуга докторов, проводивших блоки химиотерапии. Однако это состояние может быть очень хрупким, потому что буквально через неделю, может быть две, может быть через месяц болезнь снова может активироваться и бороться с ней будет еще тяжелее», – объясняет Глеб Ярбышев, лечащий врач Василисы.

Врачи выбрали более радикальный метод – пересадка костного мозга. Но перед этим Василисе нужно пройти курс иммунных препаратов, чтобы вновь вызвать ремиссию и исключить осложнения после операции.

На покупку лекарств нужно 2 598 567 рублей. Для родителей Василисы эта сумма - огромная. Но помочь девочке снова вернуться к обычному детству можем мы с вами.

Давайте вместе поможем Василисе. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвований на короткий номер 24--25. Большое вам спасибо.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Василисе, обратившись напрямую в благотворительный фонд.