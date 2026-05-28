Расчет «Мста-С» уничтожил укрепленный «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
Работа САУ велась на днепропетровском направлении спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Замаскированный опорный пункт ВСУ уничтожил расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Центр». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы войск беспилотных систем в ходе воздушной разведки выявили укрепленный опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления огнем самоходного дивизиона.

Экипаж самоходной установки в кратчайшие сроки навелся на цель и произвел серию залпов 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 20 км.

Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания снарядов в цель и полное уничтожение опорного пункта ВСУ.

Корректировку артиллерийского огня и контроль поражения целей осуществлял расчет войск беспилотных систем при помощи
разведывательных беспилотников.

Подразделения артиллерии 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают укрепленные
опорные пункты, технику, пункты управления БпЛА, а также живую силу противника, создавая благоприятные условия для наступательных действий штурмовиков. Эффективное взаимодействие подразделений дивизии обеспечивает создание полосы безопасности в зоне проведения специальной военной операции на территории днепропетровской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

