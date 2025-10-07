«Дарить что-то ежедневно»: как Пресняков и Подольская сохраняют идиллию в браке

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 64 0

Крепкие отношения основаны на простых вещах, уверены артисты.

Как Пресняков и Подольская сохраняют идиллию в браке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пресняков старается делать сюрпризы Подольской каждый день

Певец Владимир Пресняков поделился секретами счастливых отношений с певицей Натальей Подольской, которые они поддерживают даже в условиях загруженности, рассказывает 7Дней.ru.

Этим летом Владимир Пресняков и Наталья Подольская отпраздновали 15-летие своей совместной жизни, устроив вторую свадьбу и вновь обменявшись клятвами любви.

Супруги уверены, что их крепкие отношения основаны на простых, но важных вещах, доступных каждой паре. Несмотря на плотные рабочие графики и заботы о детях, они находят время для романтических свиданий и не забывают удивлять друг друга подарками.

«Главное — дарить что-то каждый день… Улыбку в конце концов! Это ведь так здорово», — оптимистично делится Пресняков в интервью.

Сейчас супруги активно готовятся к переезду в новый дом. Весной они приобрели участок в том же поселке, где живут, и строительство нового особняка уже в разгаре. Пресняков и Подольская надеются вскоре отпраздновать новоселье.

