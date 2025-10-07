Каждый пятый россиянин влюблялся в своего гида во время путешествия

Каждый пятый россиянин признался, что хотя бы раз в жизни влюблялся в экскурсовода во время поездки. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по продаже авиа- и железнодорожных билетов, результаты которого поступили в распоряжение Lenta.ru.

Согласно опросу, 3% участников отметили, что симпатия к гиду однажды переросла в романтические отношения. При этом большинство респондентов — 79% — заявили, что никогда не испытывали подобных чувств во время экскурсий.

Те, кто все же влюблялся, рассказали, какие качества экскурсоводов произвели на них впечатление. На первом месте оказалась внешность — ее отметил 41% опрошенных.

На втором месте — приятный голос, его выделили 27% участников, а на третьем — харизма и увлекательная подача материала. Кроме того, многие отметили эрудицию и уверенность гидов, которые также сыграли свою роль в возникновении симпатии.

