Инсульт сразил прямо на работе: в 37 лет умер известный шеф-повар Колисниченко

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 514 0

Он входил в ТОП-50 шеф-поваров России и считался одним из лучших кулинаров юга страны.

Как умер шеф-повар Олег Колисниченко

Фото: Instagram*/kolisnichenko_oleg

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 37 лет умер известный шеф-повар Колисниченко

В возрасте 37 лет скончался известный шеф-повар юга России Олег Колисниченко. Об этом сообщили представители ресторана Pinci, где он работал бренд-шефом в Нижнем Новгороде.

По данным СМИ, инсульт произошел у него во время работы на кухне ресторана. Коллеги немедленно вызвали скорую помощь, и Колисниченко доставили в больницу. Медики обнаружили тромб в сонной артерии и провели экстренную операцию. Приступ удалось купировать, однако позже развился сильный отек мозга. Несмотря на повторное вмешательство и несколько дней борьбы за жизнь, 7 октября Колисниченко умер.

По данным близких, Олег отличался отменным здоровьем, занимался спортом, регулярно проходил медосмотры и никогда не жаловался на самочувствие.

«Олег был профессионалом с большой буквы, человеком невероятной энергии, таланта и искренности. Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя. Это большая потеря для каждого из нас. Мы продолжим делать свое дело так, чтобы Олег мог нами гордиться», — написано в социальных сетях нижегородского ресторана.

Колисниченко входил в ТОП-50 шеф-поваров России и считался одним из лучших кулинаров юга страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер известный исполнитель русского шансона Алексей Степин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео