Артист с мировым именем: умер французский балетмейстер и танцовщик Патрис Барт

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 65 0

Известность легендарному хореографу принесло великолепное исполнение партии Зигфрида в «Лебедином озере» Владимира Бурмейстера.

Из-за умер французский балетмейстер Патрис Барт

Фото: © Getty Images/Gamma-Rapho

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер французский балетмейстер, танцовщик-этуаль Патрис Барт

Танцовщик-этуаль, балетмейстер и хореограф Парижской оперы Патрис Барт скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила французская радиостанция Radio Classique.

Французский артист с мировым именем был настоящей легендой балета. Он выступал в постановках Сержа Лифаря, Джорджа Баланчина, Ролана Пети и Кеннета Макмиллана.

По информации источника, звание этуали Барту принесло великолепное исполнение партии принца Зигфрида в «Лебедином озере» Владимира Бурмейстера. Этот же балет танцовщик выбрал для прощания со сценой. Свою последнюю партию он исполнил в возрасте 39 лет, когда сыграл роль шута.

Тогда, по словам Барта, он предпочел «расстаться с танцем, прежде чем танец расстанется с ним». Тем не менее, артист мирового уровня решил остаться в Парижской опере, которой посвятил более полувека.

Он был репетитором и балетмейстером, а также ассистентом Рудольфа Нуреева и Брижит Лефевр. Кроме того, Патрис Барт ставил классику и собственные балеты в театрах Германии, Италии, Польши и Скандинавии.

Созданная в 1991-м году совместно с Евгением Поляковым редакция «Жизели», была представлена на главной сцене Парижской оперы — во дворце Гарнье. Постановка имела колоссальный успех, она вошла в постоянный репертуар театра и не сходит с афиш и по сей день.

За вклад в искусство легенда французского балета Патрис Барт был удостоен ордена Почетного легиона и других высоких государственных наград Франции.

Балетмейстер ушел из жизни в Нормандии. Причиной смерти стала инфекция.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда «Призрака оперы» Бен Льюис умер в 46 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео