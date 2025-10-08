Музыкальная война в Петербурге: уличные артисты мешают будущим Моцартам

В Петербурге очень неожиданная проблема. Там оказалось столько музыкантов, что они просто не смогли поделить между собой культурную столицу. Самая популярная площадка для выступления уличных артистов расположилась под окнами академического музыкального училища. В итоге одни не могут репетировать, другие — играть. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Василия Михеева.

Старейшая музыкальная школа Петербурга имени Римского-Корсакова растит будущих Моцартов, что называется, вопреки обстоятельствам уже три года.

«Когда окна открываются — звучит музыка, очень громко, совершенно разного качества. Соответственно, ребятам и педагогам это очень мешает заниматься», — сказала учитель сольфеджио и музыкальной литературы Марина Манафова.

За этими партами Вишневская и Хиль впитывали классические произведения Бетховена и Баха, теперь тут слушают классику XXI века — «Ленинград» и Анну Асти. Причем не в самом приличном исполнении.

И, казалось бы, можно было теоретически договориться играть вечером, когда дети не занимаются, но школа — единственная в стране учит и взрослых до 22 часов. С перерывами на звонки в полицию.

«Многократно обращались в полицию, звонили, все сочувственно выслушивали, сказали: „Хорошо, сейчас приедет наряд“. Потом еще час слушаем концерт, пять минут тишины, и все продолжается до 12 часов ночи», — говорит замдиректора по учебной работе СПБ ГБОУ ДО «Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова» Сергей Привалов.

Пик активности уличных музыкантов приходится на теплое время года и совпадает с выпускными и вступительными экзаменами. В середине лета комитет по законности отчитался: оформили больше 300 протоколов.

Терпеть постоянный шум-гам у сотрудников и учеников школы сил не осталось. Сотни звонков, десятки письменных жалоб — депутаты петербургского Законодательного собрания отреагировали, хоть это не совсем их поле деятельности — школа в ведении центрального района, музыканты — комитета по культуре.

«В ближайшее время точка будет исключена из возможных мест для выступления. Около месяца идет эта процедура, она уже началась», — сказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.

Всеволод радует прохожих вокалом как раз под окнами школы.

«Если скажут уйти, то я уйду без проблем. Я знаю, что тут консерватория, насколько мне известно, в это время они уже все спят. Я видел сообщения, что именно в этом месте хотят запретить музыкантам играть. Можно же просто ограничить мощность выступлений. Одно дело, когда сюда с барабанами приходят, и реально громко», — говорит уличный музыкант Всеволод Серебряный.

Сейчас в школе радуются затишью и надеются, что через месяц надоедливых уличных музыкантов, как и обещали, окончательно прогонят от стен заведения. Но номер полиции на всякий случай из быстрого набора не удаляют.

