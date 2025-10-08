Вовсе не пятница: Онищенко назвал самый эффективный рабочий день на неделе

Академик Онищенко: среда является самым продуктивным рабочим днем

Среда является самым эффективным рабочим днем, учитывая недельные биоритмы человека. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Самым эффективным днем недели — по биоритму недельному — считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда самый эффективный день», — отметил специалист.

В то же время Онищенко назвал четверг самым непродуктивным днем в недельном биоритме, так как после среды наступает резкий спад работоспособности.

Академик призвал учитывать подобные особенности организма, особенно, при распределении школьной нагрузки, чтобы дети по четвергам имели возможность отдохнуть.

«В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов… Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы», — уточнил Онищенко.

