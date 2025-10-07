Минтруд: в РФ четырехдневная рабочая неделя пока невозможна

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что на федеральном уровне вводить четырехдневную рабочую неделю пока не планируют. Его слова приводит ТАСС.

По словам Котякова, действующее трудовое законодательство в России достаточно гибкое и позволяет работодателям и сотрудникам договариваться об индивидуальном графике работы. Он отметил, что Минтруд стремится активно вовлекать молодежь в профессиональную деятельность сразу после выпуска из вузов, однако даже с учетом этих мер в отдельных отраслях сохраняется напряженность. Поэтому единое мнение работодателей и работников по вопросу сокращения рабочей недели ожидать не стоит.

Глава Минтруда пояснил, что практика введения четырех- или трехдневной рабочей недели в отечественных компаниях встречается только как вынужденная мера, связанная, например, с проблемами сбыта продукции или перенастройкой технологических процессов и оборудования.

Ранее представители Госдумы, в частности глава комитета по труду Ярослав Нилов, высказывали мнение, что в будущем рабочая неделя в России может сократиться до четырех дней, однако это будет возможно лишь после оптимизации, роботизации и внедрения искусственного интеллекта. Банк России при этом отметил отсутствие системных рисков при временном переходе отдельных компаний на сокращенный график.

Опрос 2023 года показал, что почти половина россиян поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней, однако большинство работодателей пока не готовы к массовому внедрению такой практики. Это подтверждает, что повсеместного перехода на четырехдневку в стране не ожидается в ближайшее время.

