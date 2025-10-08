Историка русской кухни Сюткина заподозрили в распространении фейков об армии РФ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Блогера доставили в подразделение следственного управления.

За что задержали Павла Сюткина

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера и историка русской кухни Павла Сюткина. Его подозревают в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по столице.

В ведомстве уточнили, что дело расследуется Черемушкинским межрайонным следственным отделом по статье 207.3 Уголовного кодекса России — о публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ.

По версии следствия, Сюткин опубликовал в своем Telegram-канале материалы, которые, по мнению следователей, содержали недостоверную информацию о действиях российской армии в отношении мирных жителей Украины.

Как сообщили в СК, блогера доставили в подразделение следственного управления для проведения необходимых процессуальных действий. В ближайшее время ему планируется предъявить официальное обвинение и избрать меру пресечения.

Павел Сюткин известен как автор книг и блогов, посвященных истории русской кухни. 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

