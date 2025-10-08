В Челябинске полуголая женщина выпала из окна квартиры с 15-го этажа

В Челябинске на улице Университетская Набережная женщина погибла после того, как выпала из окна квартиры на 15 этаже. Об этом сообщает 74.ru.

Очевидцы рассказали, что пострадавшая спикировала вниз и ударилась об стоявший автомобиль, после чего отлетела на тротуар.

«Ударилась об машину, а потом отлетела на тротуар», — отметил один из свидетелей.

Согласно сообщениям, падение произошло вблизи детской площадки, и за мгновение до инцидента по тротуару ехал несовершеннолетний на самокате. На кадрах с места видно, что крыша автомобиля деформировалась от удара.

Местные жители, заметив женщину под окнами, сразу вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти пострадавшую не удалось. По данным городских СМИ, на момент падения на ней почти не было одежды.

В Москве трехлетняя девочка чудом осталась жива после падения с десятого этажа дома на улице Удальцова. Информацию об этом публикует 5-tv.ru. По данным МЧС, ребенка заметили на козырьке подъезда. Пожарные аккуратно сняли малышку и передали врачам для оказания медицинской помощи.

