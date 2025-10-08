В Челябинске полуголая женщина выпала из окна квартиры с 15-го этажа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 168 0

Она приземлилась на автомоиль.

В Челябинске женщина выпала из окна 15-го этажа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Челябинске на улице Университетская Набережная женщина погибла после того, как выпала из окна квартиры на 15 этаже. Об этом сообщает 74.ru.

Очевидцы рассказали, что пострадавшая спикировала вниз и ударилась об стоявший автомобиль, после чего отлетела на тротуар.

«Ударилась об машину, а потом отлетела на тротуар», — отметил один из свидетелей.

Согласно сообщениям, падение произошло вблизи детской площадки, и за мгновение до инцидента по тротуару ехал несовершеннолетний на самокате. На кадрах с места видно, что крыша автомобиля деформировалась от удара.

Местные жители, заметив женщину под окнами, сразу вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти пострадавшую не удалось. По данным городских СМИ, на момент падения на ней почти не было одежды.

В Москве трехлетняя девочка чудом осталась жива после падения с десятого этажа дома на улице Удальцова. Информацию об этом публикует 5-tv.ru. По данным МЧС, ребенка заметили на козырьке подъезда. Пожарные аккуратно сняли малышку и передали врачам для оказания медицинской помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео