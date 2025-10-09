«Прости, я тебя люблю»: заказавшую убийство мужа за 20 тысяч женщину арестовали

Заказавшую убийство мужа за 20 тысяч женщину арестовали в Ленобласти

В одном из судов Ленинградской области прозвучали слова, которые заставили задуматься и следователей, и судей о том, насколько сложными и противоречивыми порой бывают отношения в простой семье.

Во время ареста из-за решетки стала исповедоваться женщина, заказавшая убийство собственного мужа за 20 тысяч рублей. Еще накануне она желала ему смерти, и вот послушайте, что сегодня.

«Ром, прости меня, пожалуйста, но ты во многом виноват сам, я бы тебе в глаза это сказала. Я тебя люблю, да. Я виновата перед тобой тоже очень, прости меня, пожалуйста», — сказала она.

Суд не растрогали заявления обвиняемой, и ее отправили в СИЗО на два месяца. Супруг, ставший целью киллера, выжил лишь потому, что на роль убийцы согласился оперативник. Он показал подозреваемой постановочное фото выполненного заказа, после чего ее задержали с поличным.

