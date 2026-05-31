Российские гимнастки завоевали серебро чемпионата Европы в групповых упражнениях

Красота, грация, отточенные движения. Чемпионат Европы по художественной гимнастике принимает сильнейших спортсменок. И конечно — нашу сборную.

«На несколько лет мир забыл о серьезном конкуренте. Теперь здесь, в болгарской Варне, пришлось вспомнить. Справедливость восстановлена. На чемпионате Европы наши гимнастки наконец выступают под российским флагом», — сказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Триколор — над трибунами! В зале накал эмоций и страстей. Вот как громко и ярко зрители поддерживают наших спортсменок.

Скандируют, аплодируют и даже кричат, чтобы их услышали. Потому что такая поддержка особенно важна.

На соревнования приехали болельщики из Брянска, Казани, Курска. Воплотить их мечту — побывать на чемпионате Европы — помогла Международная ассоциация «Небесная грация».

Невероятная синхронность и точность групповой команды. Наставник — Анна Усцова. Ее воспитанницы работают как единый механизм. Булавы и обручи проносятся так быстро, что за ними, кажется, невозможно уследить.

Это еще совсем молодая команда, но за плечами у них уже победа на чемпионате России. По его итогам спортсменки вошли в основной состав сборной, получив право представлять нашу страну на международной арене. Здесь — настоящий успех: серебро в групповом многоборье.

А еще бронза в общекомандном зачете. Впервые за пять лет выступали за границей под своим флагом — и сразу третье место! Соперники — сильнейшие. К выставленным оценкам возникали вопросы. Судьи предпочли их не обсуждать — от общения с прессой уклонились. С Израилем, занявшим второе место, у нас оказалось одинаковое количество баллов.

Сложная, выверенная работа наших гимнасток впечатлила всех — даже самых сильных соперников.

«Я считаю, что уровень российской гимнастики очень высокий, и ваши девушки, как всегда, прекрасны», — отметила тренер чемпионки Европы по художественной гимнастике Дарьи Варфоломеев Юлия Раскина-Рицо.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева всегда сама тщательно отрабатывает с гимнастками и программы, и самые сложные элементы. Перед чемпионатом Европы внимание — к каждой детали и к каждому движению.

В Варне с триумфом выступили наши юниорки. Яну Заикину, завоевавшую золото, и Ксению Савинову, у нее серебро, тренирует Евгения Елисеева. Сложнейшую программу с обручем они отрабатывали вместе.

«Это исторический момент, которого мы все так долго ждали. Я счастлива и поздравляю всю нашу страну с этой победой», — заявила директор академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Екатерина Дюкова.

А это уже личное многоборье сениорок. И хотя были небольшие помарки, все выступления оказались невероятно техничными.

У наших сениорок — пятое и шестое место. Многим запомнилась София Ильтерякова с булавами, тренер Наталья Глемба, и, конечно, зажигательное болеро Марии Борисовой, тренер Ирина Гусарова.

«Ты видишь флаг. И ты понимаешь, что за тобой вся страна, ты сейчас представляешь целую страну, Родину свою. Меня это очень вдохновляет и сил придает в тяжелые моменты», — поделилась финалистка чемпионата Европы по художественной гимнастике в многоборье Мария Борисова.

Успешное выступление гарантирует нашей сборной места на чемпионате мира.

«Мы, я думаю, эту марку и дальше будем отстаивать. Но понимать, что ты сильнейший, всегда нужно, естественно, в соревнованиях с другими. А здесь очень сильные команды», — сказала чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова.

За этим триумфом — десятки имен, работа большой команды! Тренеры, врачи, психологи. Это те, кто также сделал победу возможной.

Яркое выступление российской сборной по художественной гимнастике на Европейском первенстве — серьезный этап подготовки к еще более важному и масштабному событию — чемпионату мира в Германии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС