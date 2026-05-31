ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской АЭС

Лилия Килячкова
На этот раз удар пришелся по транспортному цеху.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Украинские боевики вновь нанесли удар по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по объектам Запорожской атомной электростанции», — говорится в публикации.

По данным станции, целью атаки стал транспортный цех ЗАЭС. В пресс-службе отметили, что этот объект остается одним из наиболее часто атакуемых за последние месяцы. Под удары регулярно попадают как само здание цеха, так и находящийся там служебный транспорт.

В результате атаки были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Среди сотрудников станции пострадавших нет.

На ЗАЭС подчеркнули, что подобные действия создают дополнительные риски для стабильной работы объекта и безопасности персонала. Несмотря на произошедшее, станция продолжает функционировать в штатном режиме. Все технологические процессы находятся под постоянным контролем специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поврежденный в результате атаки ВСУ участок шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находится всего в десяти метрах от реакторного отсека.

