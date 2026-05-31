В Москве вырос интерес молодежи к профессиям пожарного и спасателя

Молодые москвичи стали чаще выбирать профессии пожарного и спасателя. В 2025 году Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука принял на первый курс свыше 900 человек — на 20% больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Это единственное столичное учреждение среднего профессионального образования, где готовят специалистов в области пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях. Всего в колледже обучаются более 2,6 тысячи курсантов. За 26 лет работы учебное заведение подготовило свыше девяти тысяч пожарных и спасателей.

С первого курса студенты посещают пожарные части, пожарно-спасательные и аварийно-спасательные отряды, а также поисково-спасательные станции на водных объектах. Со второго курса курсанты проходят там практику. Не менее двух третей учебного времени отводится на практические занятия, чтобы выпускники были готовы к реальной службе с первых дней работы.

Обучение проходит на современных тренажерах в условиях, приближенных к реальным. В многофункциональном комплексе «Штурм» курсанты отрабатывают действия в задымленных помещениях, теплокамерах, на огневом полигоне и высотной башне. Будущие пожарные и спасатели также учатся помогать людям при пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, авариях на химических предприятиях и железных дорогах.

В лаборатории приема и обработки экстренных вызовов студентов обучают быстро анализировать информацию и правильно разговаривать с людьми в состоянии шока. Преподают в колледже более 100 специалистов с опытом работы в профильных организациях Москвы.