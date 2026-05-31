Собянин: в Москве сократились сроки строительства жилья по программе реновации

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 37 0

Пять новостроек возвели меньше чем за год благодаря префаб-технологиям и крупномодульному строительству.

В Москве сократились сроки строительства жилья по реновации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве удалось значительно сократить сроки строительства жилья по программе реновации. Пять новостроек возвели менее чем за год благодаря современным технологиям. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, дом на Сходненской улице сдали за восемь месяцев, а новостройку на Оренбургской улице — почти за семь. За 11 месяцев специалисты возвели дома на улицах Чапаева и Мироновской. Жилой комплекс на улице Гарибальди завершили в рекордный срок — за 6,5 месяца.

Раньше строительство жилья занимало около двух — двух с половиной лет. Теперь возводить надежные здания быстрее позволяют префаб-технологии и крупномодульное строительство.

Элементы домов собирают на производстве. Это помогает снизить влияние внешней среды, поскольку монтаж монолитных конструкций и отделка проходят в заводских условиях. Кроме того, часть задач, требующих высокой точности, выполняют роботы: они изготавливают арматурные каркасы, выкладывают плитку, делают и подают бетонные смеси в нужном количестве.

Такие технологии позволяют оптимизировать строительные процессы, повысить качество и скорость работ, а также сократить число шумных операций на площадках. Каждый сборный элемент проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.

Почти все новостройки по программе реновации возводят из отечественных строительных материалов, которые не уступают импортным аналогам. Всего с использованием префаб-технологий и крупных модулей в Москве построили более 100 жилых комплексов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

16:12
В Ингушетии трое детей пострадали в результате взрыва газа в частном доме
16:05
Лукашенко предупредил о последствиях атаки на Белоруссию
15:42
ВСУ атаковали школу бокса в Энергодаре
15:40
Разбиты витрины и сожжен транспорт: кадры последствий беспорядков в Париже
15:20
В Москве вырос интерес молодежи к профессиям пожарного и спасателя
15:00
Собянин: в Москве сократились сроки строительства жилья по программе реновации

Сейчас читают

Били ногами и таскали за волосы: две женщины напали на школьницу в Новой Москве
Путь Матвея Сафонова: от воспитанника «Краснодара» до победителя Лиги чемпионов
«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео