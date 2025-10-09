Назван вероятный виновник пожаров в Калифорнии, в которых сгорели дома артистов

В пожарах в Калифорнии, в которых сгорели дома знаменитостей, обвинили таксиста

Разрушительный пожар в Южной Калифорнии в январе 2025 года устроил 29-летний водитель такси Джонатан Риндеркнехт, который находился под влиянием искусственного интеллекта. Об этом сообщила New York Post.

«29-летнего Джонатана Риндеркнехта обвиняют в „злонамеренном“ поджоге кустарника 1 января. По словам федеральных прокуроров, пожар был потушен пожарной службой Лос-Анджелеса, но он продолжал тлеть под землей в течение нескольких дней, пока сильный ветер не разжег его, превратив Палисейдс в бушующий ад», — отмечается в публикации.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что Риндеркнехт осуществил поджог около популярной пешеходной тропы на склоне холма. Он сделал это всего через несколько минут после того, как высадил пассажиров из своей машины.

Предположительно, Риндеркнехт снял все происходящее на свой телефон. Уточняется, что во время поджога он мог слушать песню французского исполнителя. В клипе на композицию главный герой поджигает окружающие предметы. Риндеркнехт смотрел ролик четыре раза за несколько дней до пожара.

После поджога он вызвал пожарных и сделал запись в чате с искусственным интеллектом фразу «Вы виноваты, если из-за ваших сигарет вспыхнет пожар». Кроме того, за несколько месяцев до случившегося он попросил искусственный интеллект сгенерировать мрачное «антиутопическое» изображение горящего города.

Риндеркнехт был арестован в штате Флорида, откуда его доставят в Калифорнию для суда.

Уточняется, что Риндеркнехту предъявлены обвинения в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Ранее он не имел никакого криминального прошлого. Согласно американскому законодательству, обвиняемому грозит от пяти до 20 лет тюрьмы. Однако тот факт, что поджог привел к гибели людей позволит прокурорам просить для Риндеркнехта смертной казни.

В результате январских пожаров в Лос-Анджелесе погибли 30 человек. Множество людей остались без жилья. Не обошла стихия и недвижимость знаменитостей. Так, своих домов лишились актеры Мэл Гибсон, Энтони Хопкинс, Билли Кристалл, Бен Аффлек, Пэрис Хилтон и другие. Кроме того, огонь подошел близко к дому российского певца Алексея Воробьева, однако пожарные вовремя успели справиться со стихией и недвижимость исполнителя не пострадала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о пропаже ста миллионов долларов для помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии.

