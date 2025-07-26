Трамп заявил о пропаже 100 миллионов долларов для помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Президент США также обвинил губернатора штата Гэвина Ньюсома в халатности.

Президент США Дональд Трамп сообщил о пропаже ста миллионов долларов, предназначенных для поддержки пострадавших от лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом он написал 25 июля в своей социальной сети Truth Social.

«Пропали $100 млн. Они должны были пойти на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, которые при должном управлении никогда бы не случились», — сказано в его сообщении.

Политик также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в бездействии в период стихийного бедствия и назвал исчезновение средств «аферой Демократической партии». Он подчеркнул необходимость скорейшего восстановления разрушенных районов.

Многочисленные лесные пожары в районе Лос-Анджелеса начались 7 января 2025 года, в штате был введен режим крупного стихийного бедствия. По данным властей, огонь уничтожил более 12,3 тысяч зданий.

Ранее, писал 5-tv.ru, площадь лесного пожара в Иркутской области достигла тысячи гектаров. Часть возгораний удалось локализовать. Из-за жаркой сухой погоды и частых гроз в регионе действует режим ЧС.

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