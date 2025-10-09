Новая Венеция: названы российские города, которым грозит затопление

Океанолог Сапожников: ряду российских городов грозит затопление

Глобальное потепление и связанное с ним повышение уровня Мирового океана уже к концу XXI века могут привести к затоплению ряда прибрежных территорий России. Об этом заявил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По его оценкам, к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 метра, а при неблагоприятном сценарии — до 1,3 метра. К 2300 году этот показатель может достигнуть 5,6 метра, что создаст новые серьезные риски для прибрежных городов и поселений.

Среди наиболее уязвимых регионов — Причерноморский район, включая Азов, южную часть Ростова-на-Дону, прибрежную часть Керчи, станицы северной Кубани и часть Адлера. В северо-западной части России под угрозой затопления оказались прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти весь Сестрорецк. В северных районах риск затопления затрагивает Варандей, Нарьян-Мар и Салехард, а на Дальнем Востоке повышенный уровень воды угрожает порту Находка.

Причины подъема уровня воды — это ускоренное таяние полярных ледников и термическое расширение морских вод из-за их прогрева. Эти процессы были активизированы устойчивым глобальным потеплением последних десятилетий. Несмотря на то, что данные прогнозы основаны на моделировании текущих климатических трендов и носят расчетный характер, они свидетельствуют о необходимости подготовки к возможным серьезным экологическим и социальным вызовам.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент речь идет о моделировании процессов, основанных на текущих климатических трендах, поэтому прогнозы следует рассматривать как расчетные сценарии. По его словам, основными причинами подъема уровня океана являются таяние ледников и расширение морских вод из-за глобального потепления.

Риски затоплений прибрежных городов обостряют задачи адаптации инфраструктуры, градостроительства и социальной защиты населения. Эксперты рекомендуют поставить вопрос о разработке и реализации комплексных планов по снижению последствий изменения климата для прибрежных регионов России.

