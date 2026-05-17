Поддельная подпись и допросы: что происходит вокруг Линды и Фадеева

Эфирная новость 51 0

Спор из-за песен певицы спустя десятилетия перерос в уголовное разбирательство.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Линда оказалась в центре спора из-за прав на песни Максима Фадеева

Полузабытое имя Линда вновь на первых полосах прессы о жизни звезд. Самая «загадочная», как ее называли, певица 1990-х. Та, что пела про «ворону» и «мало огня», оказалась под следствием.

Повод — разборки из-за прав на композиции, созданные для Линды композитором Максимом Фадеевым. Дело это давнее, дело это запутанное, и длится уже без малого 30 лет, но вот докатились до процессуальной формы. Так что Линда теперь обязана являться на допросы, а ее концертный директор Михаил Кувшинов отправлен под домашний арест. Максим Фадеев настаивает, что они оба соучастники мошеннической схемы, по которой у него отобрали права на хиты Линды. В качестве доказательства опубликовал документ, где его подпись якобы была подделана. И для сравнения дал образец своей оригинальной.

Я вот так сходу не скажу, кто там прав и в чем. Это решит суд. Но вот какие мысли есть по этому поводу. Во-первых, грустно. Грустно, когда люди, которые когда-то вдохновляли, зажигали сердца, пускаются в сутяжнические склоки и не могут договориться 30 лет из-за миллиона рублей. Такова сумма ущерба. Во-вторых, все это до боли напоминает историю Юры Шатунова и «Ласкового мая», где тоже были многолетние споры о правах и тоже фигурировала поддельная подпись. И в конце концов эти нервы свели в могилу любимого миллионами артиста. Ну и в-третьих, подозрительно, что скандал с Линдой возник именно сейчас, когда действующий проект Максима Фадеева «Серебро» выпустил новую песню, до боли напоминающую старую.

Хотя чему удивляться? Это шоу-бизнес, и Фадеев зарабатывает на скандале. И концерты Линды тоже стали распродаваться охотнее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

9:00
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знаков зодиака
8:53
Мошенники крадут деньги россиян, обещая возврат за коммуналку
8:34
Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
8:15
Искусство против смерти: почему творческие люди стареют медленнее
8:00
Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
7:45
«Нельзя блокировать то, что согласовано»: Фицо назвал ошибкой вето Орбана на кредит Киеву

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
Скрытая грязь: как правильно убираться дома
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео