Поддельная подпись и допросы: что происходит вокруг Линды и Фадеева

Линда оказалась в центре спора из-за прав на песни Максима Фадеева

Полузабытое имя Линда вновь на первых полосах прессы о жизни звезд. Самая «загадочная», как ее называли, певица 1990-х. Та, что пела про «ворону» и «мало огня», оказалась под следствием.

Повод — разборки из-за прав на композиции, созданные для Линды композитором Максимом Фадеевым. Дело это давнее, дело это запутанное, и длится уже без малого 30 лет, но вот докатились до процессуальной формы. Так что Линда теперь обязана являться на допросы, а ее концертный директор Михаил Кувшинов отправлен под домашний арест. Максим Фадеев настаивает, что они оба соучастники мошеннической схемы, по которой у него отобрали права на хиты Линды. В качестве доказательства опубликовал документ, где его подпись якобы была подделана. И для сравнения дал образец своей оригинальной.

Я вот так сходу не скажу, кто там прав и в чем. Это решит суд. Но вот какие мысли есть по этому поводу. Во-первых, грустно. Грустно, когда люди, которые когда-то вдохновляли, зажигали сердца, пускаются в сутяжнические склоки и не могут договориться 30 лет из-за миллиона рублей. Такова сумма ущерба. Во-вторых, все это до боли напоминает историю Юры Шатунова и «Ласкового мая», где тоже были многолетние споры о правах и тоже фигурировала поддельная подпись. И в конце концов эти нервы свели в могилу любимого миллионами артиста. Ну и в-третьих, подозрительно, что скандал с Линдой возник именно сейчас, когда действующий проект Максима Фадеева «Серебро» выпустил новую песню, до боли напоминающую старую.

Хотя чему удивляться? Это шоу-бизнес, и Фадеев зарабатывает на скандале. И концерты Линды тоже стали распродаваться охотнее.

