Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

До этого женщине писали угрозы.

Британка была застрелена из-за кражи телефона ее сыновьями

Фото: © РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Mirror: британка была застрелена из-за кражи телефона ее сыновьями

Джеки Раттер была застрелена на пороге своего дома в Великобритании в результате целенаправленного нападения из мести. По данным следствия, женщину застрелили в отместку за действия ее сыновей, вовлеченных в конфликт с местными наркоторговцами. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно материалам суда, Джеки Раттер открыла дверь своего дома на Мидоубрук-роуд. В этот момент двое мужчин, приехавших на угнанном автомобиле, подошли к дому и дважды выстрелили. Один из выстрелов прошел мимо, другой — попал женщине в грудь. От полученных ранений 53-летняя женщина скончалась на месте.

Как сообщил присяжным адвокат Найджел Пауэр, убийство стало кульминацией затянувшегося конфликта, связанного с наркосетью. По версии обвинения, сыновья Джеки — Стивен и Питер Раттер — похитили телефон, через который велись продажи наркотиков. Именно это спровоцировало месть со стороны дилеров Джеймса Бирна и Престона Коннолли.

За несколько дней до убийства Бирн и Коннолли выезжали в Нидерланды, где посещали стрельбище. После возвращения в Великобританию они вместе с сообщниками начали готовить нападение. В операцию были вовлечены еще трое человек. Один из них, как полагает обвинение, поджег угнанный автомобиль вскоре после преступления, чтобы скрыть следы.

Перед нападением, отмечает прокуратура, миссис Раттер получала угрозы. В переписке с дочерью она жаловалась, что ей обещали «разбить окна», если долги ее сыновей не будут погашены. Судебный процесс продолжается.

«Я очень волнуюсь, Ло. Я действительно в отчаянии», — писала она незадолго до гибели.

Джеки Раттер была матерью шестерых детей и бабушкой пятерых внуков.

Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

