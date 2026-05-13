Плачет и просит о прощении: мужчина убил шафера во время свадьбы из-за конфликта
Его супруга также проходит по делу как соучастница.
Mirror: в США мужчина убил шафера во время свадьбы из-за конфликта
В США 24-летний мужчина совершил наезд на своего шафера, в результате чего тот скончался от полученных травм. Об этом сообщило Mirror.
После церемонии бракосочетания, которая проходила в местной пиццерии, компания переместилась в частный дом для продолжения празднования. Там между женихом и его 29-летним лучшим другом вспыхнул конфликт на фоне алкогольного опьянения.
Молодой муж покинул вечеринку, но вскоре вернулся, сидя за рулем машины, и целенаправленно сбил оппонента. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего.
Судебное разбирательство проходило эмоционально. Виновник ДТП не сдерживал слез и выражал глубокое раскаяние.
«Единственное, что я могу делать до конца своей жизни, — это приносить свои извинения и сожалеть. Мне будет вечно стыдно», — обратился злоумышленник к родственникам погибшего друга.
Сторона защиты пыталась представить случившееся как несчастный случай из-за сильного опьянения и отсутствия злого умысла. Однако судья занял жесткую позицию, приравняв действия мужчины к осознанному преступлению.
Несмотря на отсутствие у мужчины криминального прошлого, судья прямо назвал его убийцей, подчеркнув, что «в случившемся не было ничего случайного».
Подсудимый признал свою вину по трем пунктам: непредумышленное убийство, управление транспортным средством без водительского удостоверения и побег с места аварии.
Примечательно, что его супруга также проходит по делу как соучастница, вердикт по ее делу будет вынесен позднее. На текущий момент осужденный ожидает окончательного решения суда о мере наказания.
