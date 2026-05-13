Плачет и просит о прощении: мужчина убил шафера во время свадьбы из-за конфликта

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Его супруга также проходит по делу как соучастница.

Мужчина убил друга во время свадьбы из-за конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: в США мужчина убил шафера во время свадьбы из-за конфликта

В США 24-летний мужчина совершил наезд на своего шафера, в результате чего тот скончался от полученных травм. Об этом сообщило Mirror.

После церемонии бракосочетания, которая проходила в местной пиццерии, компания переместилась в частный дом для продолжения празднования. Там между женихом и его 29-летним лучшим другом вспыхнул конфликт на фоне алкогольного опьянения.

Молодой муж покинул вечеринку, но вскоре вернулся, сидя за рулем машины, и целенаправленно сбил оппонента. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего.

Судебное разбирательство проходило эмоционально. Виновник ДТП не сдерживал слез и выражал глубокое раскаяние.

«Единственное, что я могу делать до конца своей жизни, — это приносить свои извинения и сожалеть. Мне будет вечно стыдно», — обратился злоумышленник к родственникам погибшего друга.

Сторона защиты пыталась представить случившееся как несчастный случай из-за сильного опьянения и отсутствия злого умысла. Однако судья занял жесткую позицию, приравняв действия мужчины к осознанному преступлению.

Несмотря на отсутствие у мужчины криминального прошлого, судья прямо назвал его убийцей, подчеркнув, что «в случившемся не было ничего случайного».

Подсудимый признал свою вину по трем пунктам: непредумышленное убийство, управление транспортным средством без водительского удостоверения и побег с места аварии.

Примечательно, что его супруга также проходит по делу как соучастница, вердикт по ее делу будет вынесен позднее. На текущий момент осужденный ожидает окончательного решения суда о мере наказания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Несчастный случай? На популярном пляже обнаружили тела трех женщин
17:30
Путин: Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы
17:12
Проверял оружие: пенсионер в Москве стрелял из винтовки по детской площадке
17:05
Снижение тестостерона: врач рассказала о вреде курения вейпов
16:57
Сиделка три года скрывала смерть пенсионерки, продолжая жить на ее деньги
16:49
Война за примата: женщина считает статую гориллы своим лучшим другом

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
«Лесной аперитив» ударил в голову: пьяные олени бросаются под колеса машин
Задержание певицы Линды: из-за чего звезда 90-х оказалась на допросе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео