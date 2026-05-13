Ребенок спал в соседней комнате: писатель убил жену-россиянку в Финляндии

Писатель убил свою жену-россиянку в Финляндии

В Финляндии расследуют резонансное убийство 49-летней художницы Александры Хинтсала, известной также под фамилией Кулонен. Тело женщины обнаружили в ночь с 9 на 10 мая в квартире в районе Кархувуори города Котка. Как сообщило издание KP.RU, главным подозреваемым по делу стал ее супруг — финский писатель Микко Х.

Как следует из информации в соцсетях погибшей, Александра родилась в Санкт-Петербурге, получила художественное образование и участвовала в организации выставок. Среди ее знакомых были преподаватели академий имени Репина и Штиглица.

Друзья художницы рассказали, что много лет назад она переехала в Финляндию. Там женщина преподавала в детской изостудии в Котке, а позже работала в техническом институте Kouvola Vocational Institute. Кроме того, Александра занималась организацией выставок и участвовала в различных мероприятиях, связанных с искусством.

Супруги прожили вместе более 15 лет. В семье рос 13-летний сын. В жизни Александры в 2018 году произошла трагедия — тогда умерла ее 19-летняя дочь.

Знакомые семьи признались, что новость о произошедшем стала для них шоком.

«Муж Саши — писатель, он издал около десяти книг, в том числе романы и рассказы», — рассказали друзья семьи.

По их словам, Микко всегда производил впечатление интеллигентного, спокойного и доброжелательного человека, поэтому случившееся не укладывается у них в голове.

Как уточнили знакомые погибшей, в ночь трагедии ребенок находился дома. Позже мальчика забрали органы опеки. Сейчас решается вопрос о его дальнейшем устройстве. Предварительно известно, что со стороны отца у подростка есть родственники, готовые взять его под опеку.

Финская полиция пока раскрывает минимум деталей. Криминальный комиссар Ханна Тойфонен сообщила, что следствие устанавливает обстоятельства и мотив преступления. Информация об орудии убийства не разглашается.

По данным газеты Kouvolan Sanomat, правоохранители намерены ходатайствовать об аресте 51-летнего супруга погибшей.

Супруги были связаны со сферой искусства, а сам мужчина помимо литературной деятельности работал в технической области. Судимостей за последние десять лет у пары не было.

Теперь подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Финские следователи обещают обнародовать новые подробности дела после завершения первых этапов расследования.

