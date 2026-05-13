В Москве простились с актером из «Папиных дочек» Вадимом Александровым

В Москве состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России Вадимом Александровым, который получил широкую популярность благодаря роли в сериале «Папины дочки». Кадры с прощания публикует 5-tv.ru.

Родные и друзья артиста собрались в Люблинском крематории, чтобы проводить его в последний путь. Сын покойного, Филипп Александров, отметил, что его отец обладал исключительным чувством юмора.

«Историй очень много с ним из забавных было. <…> С юмором был, безусловно, — и в театре, и вне театра, в жизни. Без этого было никуда», — вспомнил сын актера.

По воспоминаниям Филиппа, актер очень любил читать и продолжал пополнять книжную коллекцию своей матери, однако главной ценностью в жизни для него всегда оставались дети.

Коллега артиста, актер Михаил Липкин, охарактеризовал его как представителя старой гвардии, на которую ориентируется нынешнее поколение. Он подчеркнул, что Александров был бескомпромиссным профессионалом, способным воплотить на сцене как комедийные, так и глубокие трагические образы.

«Вадим чудесный был, совершенно замечательный актер, во-первых. Безумно смешной, безумно. При этом он мог сыграть все: и трагическое начало, но в жизни — безумно смешной», — сказал Липкин.

Вадим Александров скончался в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала травма головы, полученная при падении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.