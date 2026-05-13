Собаки объединяют: как королева Камилла сблизилась с братом Кейт Миддлтон

DM: королева Камилла сблизилась с братом Кейт Миддлтон из-за любви к собакам

В лондонской резиденции Кларенс-хаус прошел торжественный прием в честь собак, способных диагностировать опасные заболевания. На встрече королева Великобритании Камилла тепло общалась с братом Кейт Миддлтон, Джеймсом. Об этом сообщило Daily Mail.

По словам источника, 78-летняя супруга короля, являющаяся покровительницей благотворительной организации Medical Detection Dogs (MDD), встретилась с братом принцессы Кейт. Джеймс профессионально занимается разведением собак и активно помогает фонду.

Во время мероприятия Камилла выразила благодарность мужчине за поддержку проекта. Она отметила, что природа всегда находит путь там, где медицина бессильна. Миддлтон, в свою очередь, признался, что восхищен способностями животных и считает важным поставлять лакомства для тренировок этих уникальных помощников.

В ходе визита королева лично убедилась в талантах псов-ищеек, посмотрев за работой золотистого ретривера по кличке Джоди, которая успешно выявляет рак кишечника по запаху. Камилла также пообщалась с пациенткой Люси, чью жизнь буквально спасает черный лабрадор Вулфи, предупреждая о сердечных приступах.

«Они необыкновенные в том, как они меняют вашу жизнь», — сказала Камилла.

На приеме обсуждались и технологические новинки, такие как «электронный нос», созданный на основе способностей лучших четвероногих диагностов MDD.

Несмотря на изначальный скептицизм некоторых врачей, успехи собак в обнаружении болезни Паркинсона, диабета и малярии доказали свою эффективность. Королева подчеркнула, что даже самые неверующие эксперты меняют свое мнение, увидев животных в деле.

