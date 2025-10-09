Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Пожилая женщина пыталась лечиться народными методами.

Помогают ли народные средства от боли в спине

Фото: 5-tv.ru

Daily mail: китаянка съела восемь живых лягушек для облегчения боли в спине

Китаянку госпитализировали после того, как она проглотила восемь живых лягушек, пытаясь самостоятельно вылечить боли в спине. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным медиков, 82-летняя женщина по фамилии Чжан страдала от грыжи межпозвоночного диска и решила воспользоваться народным методом, согласно которому поедание лягушек помогает при болях в спине. Сначала она съела трех земноводных, а на следующий день — еще пять.

Члены семьи поймали лягушек по просьбе женщины, не подозревая, зачем они нужны. Спустя двое суток Чжан почувствовала резкие боли в животе и обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее паразитарную инфекцию и повреждения пищеварительного тракта.

В больнице города Ханчжоу сообщили, что в организме пациентки обнаружены паразиты, включая спарганум — ленточного червя, который может попасть в человека при употреблении сырого мяса или контакте с земноводными.

«Проглатывание живых лягушек серьезно повредило желудочно-кишечный тракт и вызвало заражение», — отметили специалисты.

Инцидент вызвал активное обсуждение в китайских соцсетях, где врачи напомнили о рисках народных методов лечения без медицинских оснований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
