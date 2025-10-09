В Пензенской области сотрудник МЧС спас девочку, подавившуюся леденцом

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 142 0

Спасатель ехал на машине, когда заметил задыхающегося на улице ребенка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина;Telegram/ МЧС России/ mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудник МЧС спас подавившуюся леденцом девочку в Пензенской области

Подавившуюся леденцом девочку спас оказавшийся рядом сотрудник МЧС в Кузнецке Пензенской области. Спасатель ехал на автомобиле, когда заметил, что на тротуаре вокруг ребенка столпились люди. Не мешкая ни секунды, он бросился на помощь, сообщается в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

«Ребенок подавился, Руслан! Давай скорее, я скорую вызываю!» — говорит на опубликованном видео женщина, находившаяся с мужчиной в машине.

Человеком, спасшим двухлетней девочке жизнь, оказался сотрудник Специального управления ФПС № 102 МЧС России Руслан Салиев. Медики подтвердили, что малышка выжила лишь благодаря своевременной помощи на месте.

«Огромное спасибо Руслану Маратовичу, именно благодаря ему моя дочь сейчас бегает и играет», — сказала мама девочки.

Ранее 5-tv писал, что в Москве детские хирурги спасли вдохнувшую семечку школьницу.

Школьницу госпитализировали в медучреждение с жалобами на тяжелое дыхание. Как выяснилось в ходе обследования, в бронхах у нее есть инородный предмет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова
6:53
Петербург может остаться без ясеней из-за нашествия азиатского жука

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео