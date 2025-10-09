В Пензенской области сотрудник МЧС спас девочку, подавившуюся леденцом

Сотрудник МЧС спас подавившуюся леденцом девочку в Пензенской области

Подавившуюся леденцом девочку спас оказавшийся рядом сотрудник МЧС в Кузнецке Пензенской области. Спасатель ехал на автомобиле, когда заметил, что на тротуаре вокруг ребенка столпились люди. Не мешкая ни секунды, он бросился на помощь, сообщается в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

«Ребенок подавился, Руслан! Давай скорее, я скорую вызываю!» — говорит на опубликованном видео женщина, находившаяся с мужчиной в машине.

Человеком, спасшим двухлетней девочке жизнь, оказался сотрудник Специального управления ФПС № 102 МЧС России Руслан Салиев. Медики подтвердили, что малышка выжила лишь благодаря своевременной помощи на месте.

«Огромное спасибо Руслану Маратовичу, именно благодаря ему моя дочь сейчас бегает и играет», — сказала мама девочки.

Ранее 5-tv писал, что в Москве детские хирурги спасли вдохнувшую семечку школьницу.

Школьницу госпитализировали в медучреждение с жалобами на тяжелое дыхание. Как выяснилось в ходе обследования, в бронхах у нее есть инородный предмет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.