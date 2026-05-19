Самолет Ан-2 с пассажирами совершил аварийную посадку в лесу Якутии

Диана Кулманакова
На борту находились восемь человек.

Самолет Ан-2 с восемью людьми на борту совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Инцидент произошел в Томпонском районе Республики Саха. Самолет Ан-2 вылетел из села Теплый Ключ.

Однако вскоре после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета. После этого экипаж перестал выходить на связь.

Позднее с борта смогли передать координаты и сообщить об аварийной посадке в лесном массиве. По данным МЧС по Якутии, на борту находились восемь человек.

После посадки пассажиры и экипаж самостоятельно покинули самолет и направились в сторону Теплого Ключа.

Почему самолет совершил аварийную посадку

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, Ан-2 выполнял авиационные работы по патрулированию пожарной обстановки.

Предварительной причиной аварийной посадки называют техническую неисправность. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи и специалисты авиационных служб.

Есть ли пострадавшие

Информации о погибших или пострадавших не поступало. По предварительным данным, все находившиеся на борту выжили.

К месту аварийной посадки направили спасателей МЧС и медиков. Их задача — осмотреть пассажиров и членов экипажа, а также помочь людям выбраться из труднодоступной местности.

Что грозит после аварийной посадки
После инцидента Восточное межрегиональное СУТ СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Следователи должны установить, в каком состоянии находился самолет перед вылетом, кто отвечал за техническую подготовку воздушного судна и были ли соблюдены все требования безопасности.

Что известно об Ан-2

Ан-2 — легкий многоцелевой самолет, который часто используют в труднодоступных районах. Такие воздушные суда применяют для местных перевозок, сельскохозяйственных работ, патрулирования лесов и доставки специалистов в отдаленные населенные пункты.

В Якутии Ан-2 востребованы из-за больших расстояний, сложного рельефа и ограниченной транспортной доступности ряда территорий.

