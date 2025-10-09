В Москве детские хирурги спасли вдохнувшую семечку школьницу

Московские хирурги достали из бронхов семилетней девочки скорлупу от семечек. Об этом сообщается в Telegram-канале детской больницы имени Г. Н. Сперанского.

Школьницу госпитализировали в медучреждение с жалобами на тяжелое дыхание. Как выяснилось в ходе обследования, в бронхах у нее есть инородный предмет.

«Врачи провели обследование и на КТ увидели серьезные видоизменения в бронхах. Это было инородное тело в дыхательных путях справа, которое угрожало здоровью девочки», — рассказал детский хирург, заместитель главного врача по хирургической помощи Дмитрий Еремин.

Скорлупа семечки и снимок легких школьницы. Telegram/Московская медицина/dzdmos

Оказалось, что из-за скорлупы от семечки у школьницы развился бронхоэктаз, то есть они стали плохо функционировать из-за скопления гноя. Врачи сначала «почистили» бронхи, после чего безопасно захватили скорлупу семечки и вытянули ее из легкого при помощи эндоскопа.

В больнице сообщают, что девочка чувствует себя хорошо. Ей еще предстоит пройти обследование, которое покажет, насколько пострадал организм и понадобится ли ей дальнейшее лечение.

