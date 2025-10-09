Мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Федорчаку открыли на здании кафедры, где он учился

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 88 0

Журналист погиб при исполнении профессионального долга в зоне СВО.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский; 5-tv.ru

Открыли мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Федорчаку

Мемориальную табличку в честь корреспондента «Известий» Александра Федорчака открыли на здании кафедры журналистики ИММиД КФУ в Симферополе, где и учился журналист. На мероприятии присутствовал корреспондент 5-tv.ru.

В честь военкора Александра Федорчака, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне Специальной военной операции (СВО), открыли мемориальную табличку в рамках Международного медиафорума «Журналистика в период СВО».

Его память увековечили на здании института медиакоммуникаций, медиа технологий и дизайна КФУ, который несколько лет назад и окончил Александр.

«Здесь его родной вуз, его факультет, теперь институт. Он здесь формировался как личность, профессию получил, и его первые шаги были именно отсюда — в профессию, в журналистику. И, конечно же, очень ценно, что ребятам будут преподавать это и приводить его в пример как обычного парня, который достиг и так героически погиб», — рассказал отец военкора Сергей Федорчак.

Александр Федорчак погиб 24 марта 2025 года в Луганской Народной республики. Ракета Himars попала в машину, где находился корреспондент со своими коллегами: оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Они также не смогли выжить. Федорчаку было 28 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в школе Луганска открыли парту героя в память об Александре Федорчаке.

