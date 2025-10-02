В школе Луганска открыли парту героя в память о Александре Федорчаке

Военкор «Известий» погиб полгода назад в результате артиллерийского удара ВСУ.

В луганской школе открыли мемориальную парту, которую посвятили памяти нашего коллеги — военкора «Известий» Александра Федорчака.

Полгода назад он погиб в зоне СВО  в результате артиллерийского удара ВСУ. В церемонии приняли участие родные Александра. Они рассказали школьникам о работе своего сына, о том, как он оказывался в самых горячих точках на передовой и всегда стремился говорить правду в своих репортажах. Вот и в ту командировку Саша выполнял свой долг — рассказывал о работе наших подразделений в Харьковской области. Незадолго до гибели он снял свой последний материал.

Ранее 5-tv.ru писал, что завершено расследование уголовного дела по факту повреждения захоронений жителей Крыма, которые погибли в зоне специальной военной операции (СВО). Среди них была могила военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

