До 18 вылетов в сутки: как работают асы беспилотной авиации в зоне СВО
Дроны расширяют зону поражения и делают фронт более прозрачным.
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
Опубликовано видео работы российских операторов дронов в зоне СВО
Дроны за время СВО действительно стали из нового вида оружия новым родом войск. Дроны расширяют зону поражения и делают фронт более прозрачным. Вот яркий пример: на этой неделе колонну украинской техники наши операторы БПЛА остановили, сожгли, а потом еще и добили пытавшихся спрятаться в кустах боевиков ВСУ. Репортаж корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина с одного из самых горячих сейчас направлений — Константиновского, где идет настоящая дуэль дроноводов.
Константиновка. Пять украинских бойцов по очереди выходят из полуразрушенного здания. Это сотая бригада и им посчастливилось сдаться российской «Южной» группировке. В отличие от других менее удачливых собратьев, которым приходится погибать под бесконечно летящими на город многотонными авиабомбами.
Именно к ребятам из группировки «Юг», освобождающей Константиновку, мы и мчимся по дороге смерти.
«Вот так едешь по трассе и видишь, как впереди, буквально тащится 20 километров в час машина и думаешь: „Ну, чего ты ползешь, дай газку-то!“. На самом деле, это машина обвешанная разнообразным РЭБом, который создает такой защитный купол на трассе. Но, к сожалению, сама она, конечно, уязвима для дронов на оптоволокне», — рассказывает Дмитрий Зименкин.
Находиться долго под открытым небом нельзя, ныряем в подземелье. Тут обитают асы беспилотной авиации 70-й дивизии «Юга». До 18 вылетов в сутки порой делают. В том числе, на таких дронах. Это «Утка», упрощенный сородич «Молнии», но со своими плюсами.
Не говорим о точном времени подлета в целях безопасности. Но уже вскоре видим, хоть и сквозь некоторые помехи от украинского РЭБа, панораму Константиновки. А в ней очередной дом, где засел противник.
«Автоматический режим. Если дрон попадает в действие РЭБа, то он летит сам по заданным траектории и высоте», — рассказывает оператор БПЛА 28 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» с позывным «Корсар».
Тактика взятия городов в клещи, реализуется и тут. Российская армия постепенно обволакивает Константиновку с флангов. Чтобы попасть в западную часть города, нужно пройти узкое горлышко между рекой и водохранилищем, и тут небо закрыто нашими дронами.
Похожая ситуация и в Лимане. Дороги перекрыты, снабжение только через реку Северский Донец. Но бойцы группы «Шрама» хирургически точно уничтожают пехотинцев ВСУ, прибывших на ротацию. Один боевик безуспешно попробовал спрятаться в туалете.
А тех, кто не дождался ротации уже на позиции накрывают ракетами «Ураганов» реактивщики группировки «Запад», которая на днях довершила полное освобождение луганской народной республики. На очереди ДНР.
Все что может сейчас противник — это пытаться сбивать темпы наступления. Вот такими ударами они стараются перерезать дороги или оттягивать на себя наших. Но обычно результат, как на видео, снятом под Покровском: сгоревший «Абрамс» и другая техника, тела погибших солдат ВСУ, брошенных в очередной мясной штурм в попытках потушить пожары на карте боевых действий.
