Новейшие отечественные разработки: чем удивляет газовый форум в Петербурге

Международный газовый форум в Петербурге посетят более 30 тысяч специалистов

Объем производства отечественного нефтегазового оборудования в первом полугодии вырос почти на 10%. Предприятия вышли на серийный выпуск продукции, которая раньше закупалась за рубежом. На полях 14-го Международного газового форума, который проходит в Петербурге, компании показывают новейшие разработки. Все увидел корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

На прямой связи с петербургским Экспофорумом — две деревни в Ленинградской области, Бабаново и Речка. День знаменательный: провели газопровод.

Вместе с деревнями Ленобласти газ сегодня появился и в нескольких других населенных пунктах страны.

Россия — не только лидер по объему добычи газа. 695 миллиардов кубических метров ожидается в этом году, еще больше в следующем. Разведанных запасов газа в нашей стране — 67 триллионов кубических метров. Такого нет больше нигде.

«От своих планов мы не отходим. К 2030 году мы должны производить 100 миллионов тонн. Соответственно, с увеличением нашей доли на мировом рынке СПГ», — отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Газ по-прежнему — ключевой энергоресурс во всем мире. Все больше его закупают Китай и страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка. Вот и тема пленарного заседания форума: «Рынок газа — 2035: новые очертания в условиях трансформации».

Здесь, на полях форума, обсуждают вопросы геологоразведки, добычи и транспортировки. Ведущие специалисты отрасли не просто говорят, но и показывают. Например, первый российский газотурбинный двигатель в 32 мегаватта. Установки такой мощности в нашей стране еще собирали.

«Он используется для газоперекачивающих агрегатов, для компрессоров сжижения газа и для энергетики. Полностью изготовлен в России из отечественных материалов», — рассказал директор по энергетическим и промышленным программам «ОДК-Кузнецов» Максим Федоров.

«Объединенная судостроительная корпорация» представила несколько своих разработок. Это макет трехсотметрового танкера-газовоза «Синергия». За один рейс он способен перевезти 170 тысяч кубометров сжиженного природного газа. 90% всех комплектующих — российского производства. Такого процента локализации в отечественных газовых танкерах еще не было.

«Судно отличается тем, что это АРК-4, это позволяет проходить во льдах до 0.9 метра», — рассказал начальник отдела энергетических установок АО «Невское проектное конструкторское бюро» Сергей Картошкин.

Ожидается, что первый газовоз «Синергия» будет базироваться в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Другая разработка — для северных территорий, где условия гораздо сложнее. «Спрут» — уникальное судно для подводно-технических работ на глубине до двух километров. Пока концепция, которой нужно еще пару лет, чтобы стать реальностью.

«Проект 22980 шифр „Спрут“ предназначен для работы на континентальном шельфе в Арктической зоне. Имеет ледовый класс АРК-5. Концепт-проект выполнен в двух вариантах: с глубоководным водолазным колоколом и без него», — рассказал ведущий аналитик конструкторского бюро «Алмаз» Тимофей Нова.

А этот подводный аппарат — безэкипажный, но с его помощью можно увидеть, что происходит на глубине в три тысячи метров. На массивном корпусе установлено несколько камер.

«Применялся на „Северных потоках“, на „Голубом потоке“. Также применяется локально в Краснодарском крае на объектах, где есть подводная инфраструктура, где нужна диагностика»,— поделился инженер компании-разработчика необитаемых подводных аппаратов Ярослав Литвинов.

Для того, чтобы готовить операторов такой сложной техники, разработали специальный симулятор, на котором можно учиться управлению, не выходя в море.

Газовый форум в Петербурге продлится три дня. Ожидается, что его посетят более 30 тысяч специалистов отрасли из более чем полусотни стран.

