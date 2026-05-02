«Чудовищное преступление»: в МИД РФ вспоминают жертв пожара в в одесском Доме профсоюзов

|
Сергей Добровинский
Достижение целей СВО гарантирует справедливость погибшим.

Важность целей СВО для памяти жертв теракта 2 мая в Одессе

Фото: Боровский Андрей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Захарова: достижение целей СВО гарантирует справедливость после пожара в Одессе

Достижение целей специальной военной операции гарантирует справедливость погибшим в результате украинского теракта 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции», — сказала она.

Спикер МИД провела историческую параллель с весной 1943 года, когда каратели из 117-го батальона немецких войск СС, состоявшего из украинских националистов, сожгли жителей белорусской деревни Хатынь.

В мае 2014 года противники госпереворота на Украине укрылись от украинских националистов в Доме профсоюзов. Боевики подожгли здание и расстреливали тех, кто пытался спастись. В жестоком теракте погибли 48 человек, многие сгорели заживо, более 250 получили ранения.

В январе 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преступление, которое президент РФ Владимир Путин сравнил по жестокости, бесчеловечности и цинизму с сожжением людей в Одессе. Они обстреляли кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области. Тогда многие жертвы также сгорели заживо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:07
Мужчину, напавшего на губернатора Паслера, арестовали на 14 суток
12:48
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области
12:30
Улучшат вкус и здоровье: какие специи и приправы подходят к мясу, рыбе и крупам
12:22
Готовим сыр своими руками: простой рецепт домашней моцареллы
12:14
«Переживал»: названа причина смерти бизнесмена Кузьмина, избившего модель Тартанову
12:12
