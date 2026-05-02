«Чудовищное преступление»: в МИД РФ вспоминают жертв пожара в в одесском Доме профсоюзов
Достижение целей СВО гарантирует справедливость погибшим.
Фото: Боровский Андрей/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Захарова: достижение целей СВО гарантирует справедливость после пожара в Одессе
Достижение целей специальной военной операции гарантирует справедливость погибшим в результате украинского теракта 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции», — сказала она.
Спикер МИД провела историческую параллель с весной 1943 года, когда каратели из 117-го батальона немецких войск СС, состоявшего из украинских националистов, сожгли жителей белорусской деревни Хатынь.
В мае 2014 года противники госпереворота на Украине укрылись от украинских националистов в Доме профсоюзов. Боевики подожгли здание и расстреливали тех, кто пытался спастись. В жестоком теракте погибли 48 человек, многие сгорели заживо, более 250 получили ранения.
В январе 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преступление, которое президент РФ Владимир Путин сравнил по жестокости, бесчеловечности и цинизму с сожжением людей в Одессе. Они обстреляли кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области. Тогда многие жертвы также сгорели заживо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 мая
- ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области
- 2 мая
- «Орлан-30» помог артиллеристам уничтожить опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мая
- Снайперы отработали прикрытие штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 мая
- «Гиацинты» против беспилотников боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 мая
- Российские дроны сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 апр
- Российские войска освободили два населенных пункта за сутки
- 30 апр
- Российский Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 апр
- Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили более 120 дронов ВСУ на Запорожье. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 апр
- Артиллеристы разнесли укрепленный опорный пункт с боевиками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 апр
- «Молния» против опорника ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
70%
Нашли ошибку?