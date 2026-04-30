Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам

The Guardian: женщины способны нарастить мышцы так же эффективно, как и мужчины

Женщины способны увеличивать мышечную массу так же эффективно, как и мужчины, при условии регулярных тренировок с весом. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на профессора физиологии мышц Ли Брина из Лестерского университета.

Несмотря на то что мужской организм от природы обладает более высоким соотношением мускулатуры к жиру, реакция на физические нагрузки у обоих полов практически идентична.

Эксперт подчеркнул, что мнение о превосходстве мужчин в скорости набора мышечной массы является лишь распространенным заблуждением. Он не имеет под собой строгой научной основы.

Специалист объяснил, что разница в телосложении закладывается в период полового созревания под влиянием тестостерона у юношей и эстрогена у девушек. У женщин уровень мужского гормона может быть ниже в 15–20 раз. Однако это не является решающим фактором для гипертрофии мышечных волокон при занятиях спортом.

«Хотя существует связь между тестостероном и количеством мышечной массы, которой мы обладаем, это не определяет, насколько эффективно мы можем наращивать мышцы с помощью тренировок с отягощениями», — отметил эксперт.

По его словам, если оценивать процентный прирост показателей, то результаты при регулярных тренировках представителей обоих полов оказываются очень похожими.

При этом ученый предупредил, что женщинам гораздо сложнее добиться экстремально низкого процента подкожного жира, который визуально подчеркивает рельеф. Для этого требуются жесткие диеты и изнурительный график занятий, что может негативно сказаться на женском здоровье.

В частности, чрезмерное снижение жировой прослойки нередко приводит к гормональному дисбалансу, нарушениям менструального цикла и проблемам с фертильностью. Поэтому хотя женщины и мужчины могут заниматься по одинаковым программам и получать сравнимый прогресс, физиологические границы безопасности для дам остаются более строгими.

