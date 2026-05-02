«Переживал»: названа причина смерти бизнесмена Кузьмина, избившего модель Тартанову

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин умер из-за проблем с сердцем

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин, обвиняемый в жестоком избиении своей экс-возлюбленной, модели Анжелики Тартановой, умер из-за проблем с сердцем. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Темур Фидаров.

«Сердце<…> Переживал очень сильно по этому поводу и умер», — сказал юрист.

До этого предприниматель перенес две операции, включая шунтирование. По словам Фидарова, умерший близко к сердцу воспринимал случившееся между ним и бывшей девушкой. Адвокат уточнил, что представители Тартановой не связывались с ним после смерти его подзащитного.

Кузьмина не стало в конце апреля. Ранее в ноябре 2025 года в ходе ссоры он жестоко избил Тартанову, несколько раз ударив ее в голову. Девушке пришлось делать трепанацию черепа из-за гематомы, она лишилась памяти.

Позже в декабре 2025 года Дмитрия отправили под домашний арест, стороны пришли к мировому соглашению — Кузьмин оплачивал модели лечение и восстановление.

