Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей для возведения зданий социальной инфраструктуры открылся в московском районе Внуково. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Большое событие в строительной отрасли не только Москвы, но и нашей страны. Возведен самый современный и крупнейший в мире завод модульного домостроения, выпускающий крупные блоки, благодаря которым практически на 90% можно собрать дом здесь, в заводских условиях», — уточнил градоначальник.

Первая очередь предприятия была запущена чуть более двух лет назад, сейчас завершилось строительство второй и третий очередей.

Мэр Москвы отметил, что в результате запуска производства вдвое увеличилась производительность труда и повысились производственные стандарты.

За счет того, что здания возводятся из модульных конструкций, большинство строительных работ выполняется в заводских условиях. Это положительно сказывается на экологии и качестве жизни населения, поскольку снижается уровень шума и уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве началось строительство второго этапа Троицкой линии метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.