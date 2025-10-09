ХАМАС вернет всех заложников в Израиль в течение 72-х часов

Лилия Килячкова
В Египте обеими сторонами был подписан первый этап соглашения, предусматривающего освобождение всех пленных.

Палестинское движение ХАМАС вернет всех заложников в Израиль в течение 72 часов, об этом заявила пресс-секретарь правительства Израиля Шош Бедросян.

Сообщается, что в 17:00 по московскому времени состоится заседание кабинета министров, а в 18:00 — заседание правительства.

«В течение 24 часов после заседания кабинета министров в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня, и потом, по истечении этих 24 часов, начнется 72-часовой период, когда все наши заложники будут освобождены и возвращены в Израиль», — говорит Бедросян.

Известно, что в Египте обеими сторонами был подписан первый этап соглашения, которое предусматривает освобождение всех пленных. После этого войска ЦАХАЛ будут передислоцированы к так называемой «желтой линии», обозначенной на картах президентом США Дональдом Трампом. Военные будут контролировать около 53% территории палестинского анклава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что достигнутое соглашение о перемирии и обмене пленными между Израилем и ХАМАС является позитивным шагом.

