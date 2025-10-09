Мог быть нервный срыв: почему отец из Уфы выбросил из окна трехлетнюю дочь

У выбросившего из окна дочку жителя Уфы мог быть нервный срыв

В Уфе прооперировали девочку, которую собственный отец выкинул из окна четвертого этажа. Ребенок все еще в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи провели консультацию с московскими коллегами и уже выработали дальнейшую схему лечения. Но что могло стать причиной столь жестокого поведения мужчины — разбирался корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Очевидцы вызвали скорую. Малышка чудом пережила это падение, ее экстренно доставили в больницу. По словам соседей, семья была благополучной. Прибывшие на место полицейские сразу направились в квартиру обезумевшего мужчины. Там как будто была драка, в ход шло все, что попадалось под руку. Непонятно, что стало причиной такого поведения. Разбросанные по квартире вещи указывают на то, что отец девочки, Андрей Андреев, пытался выместить злобу на всем, что было вокруг. Но плач ребенка, видимо, настолько взбесил отца, что он решил избавиться и от малышки.

Соседи утверждают, что шум и скандалы в этой семье были редкостью.

«Ни разу скандалов, ничего такого. Шума не слышал ни разу», — отметил сосед.

При этом местные говорят, что нередко видели Андреева пьяным. Мужчина жил вместе с супругой Анной, которая работает преподавателем в местном колледже. Также у них есть еще один ребенок, с которым мать недавно уехала из города в санаторий на плановое лечение. После случившегося главу семьи доставили в участок. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. По результатам осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели с целью установления мотива совершенного преступления, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

В больнице девочку экстренно прооперировали.

«Бригадой хирургов проведена двухчасовая операция. После операции ребенок находится на данный момент в реанимационном отделении. Состояние оценивается, как крайне тяжелое», — рассказал и. о. заведующего детским нейрохирургическим отделением ГДКБ № 17 Константин Нигматуллин.

По нашей информации, мать девочки знает о том, что произошло, и уже едет домой. Полицейские, задержавшие Андреева, отметили его неадекватное состояние. Был ли он и на этот раз в алкогольном опьянении, установит экспертиза. Нельзя исключать и возможный нервный срыв.

Сейчас садиста допрашивают следователи. Ему может грозить длительное тюремное заключение.

