Тошнота или головная боль? Какие первые симптомы клещевого энцефалита

Эпидемиолог Семейкина назвала температуру первым симптомом клещевого энцефалита

Первыми симптомами заражения человека клещевым энцефалитом являются резкое повышение температуры тела и сильные головные боли. Об этом сообщила заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, помимо основных симптомов, пациенты часто жалуются на общую слабость в организме, а в некоторых случаях инфекцию сопровождают приступы тошноты. Врач подчеркнула, что такие изменения в самочувствии требуют немедленного обращения за медицинской помощью, так как заболевание поражает центральную нервную систему.

Особое внимание эпидемиолог уделила инкубационному периоду, который проходит с момента контакта с насекомым до появления клинической картины. В среднем этот срок составляет от одной до двух недель, однако возможны и значительные отклонения от нормы.

«Но может быть и короче — три-четыре дня, или длиннее — до 30 дней», — уточнила Семейкина.

Клещевой энцефалит остается одной из самых серьезных угроз в весенне-летний период. Своевременное обнаружение первых симптомов, таких как лихорадка и недомогание, играет ключевую роль в успешном лечении и предотвращении тяжелых осложнений.

Жителям эпидемиологически неблагополучных регионов рекомендуют использовать средства защиты при посещении лесов и парков, а также регулярно проводить самоосмотры. Ранняя диагностика позволяет медикам оперативно начать терапию, что существенно снижает риски для пациента.

