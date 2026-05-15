Все дальше в космос: Земля отдалится от Солнца на рекордное расстояние

Диана Кулманакова

Вечером 6 июля Земля окажется на максимально возможном расстоянии от Солнца. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олесю Роменскую.

По словам специалиста, в 21:00 по московскому времени наша планета пройдет через афелий — точку своей орбиты, которая наиболее удалена от центра Солнца. В этот момент дистанция между космическими объектами составит внушительные 152,1 миллиона километров.

Для сравнения эксперт привела данные за зимний период, когда Земля находилась в перигелии — ближайшей к Солнцу точке. Это событие произошло 2 января в час ночи. Тогда расстояние сокращалось до 147,1 миллиона километров.

Такие изменения происходят из-за того, что Земля движется не по круговой орбите, а по эллипсу. При этом астроном подчеркнула, что смена времен года на планете никак не связана с этими колебаниями расстояния.

Специалист пояснила, что многие люди ошибочно полагают, будто лето наступает из-за приближения к Солнцу, тогда как на самом деле все зависит от наклона земной оси. Если бы этого наклона не существовало, освещение планеты оставалось бы равномерным на протяжении всего календарного года, и сезоны бы не менялись.

Роменская добавила, что посетители планетария часто выражают искреннее удивление, узнав, что в разгар летней жары Земля фактически находится в самой далекой точке от своего источника тепла и света.

